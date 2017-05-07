Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LPG piyasasında yapılan usulsüzlükleri bir rapor halinde devletin ilgili tüm kurumlarına sunduklarını belirten Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, ülkemizde artık bu kaçakçılığın son bulması için bir an önce tek fiyat sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi. Yüksek ÖTV’li otogaz yerine daha düşük ÖTV’li tüpgaz satın alarak bunu araçlara LPG olarak satarak haksız kazanç eden firmalarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı’na bir rapor sunduklarını hatırlatan Fesih Aktaş, “Türkiye’de bunun önlenmesi konusunda artık tüm taraflar hemfikir” görüşünü ifade etti.

Litrede 38 kuruş fark

“Daha önce ÖTV farklılığı konusu işlenmişti. Hatta iki kere de eşitlenme yoluna gidildi” diyen Aktaş, son dönemde artan usulsüzlüklere ve devletin vergi kaybına dikkat çekerek, “Artık bir kesin çözüm bekliyoruz” dedi. Aktaş, konunun güvenlik ve tüketici hakları tarafında da ciddi tehlikeleri beraberinde getirdiğini anlattı.



Bu işle uğraşanların genellikle küçük firmalar olduğunu ifade eden Aktaş, “Bununla birlikte küçük küçük yüzlerce firmanın bu işle uğraştığı düşünüldüğünde olayın boyutlarının tehlikesi de açıkça görülmüş oluyor” şeklinde görüş verdi. Şimdiki sistemden dolayı otogaz ve tüplü gaz arasında litre başına net 38 kuruş vergi kaybı olduğunu bildiren Aktaş, evrak sahtekarlığını da içeren bu durumla ilgili olarak, “Ekseriyet küçük firmalar yapıyor. Orta ölçekli firmalar da işin içinde” dedi.

Maliye devreye girsin

Anadolu’daki orta büyüklükte bir şehirden örnek veren Aktaş, “Mesela bu ilimizde bir firmanın aylık 6 milyon lira karı olduğunu düşünürsek. 81 vilayet düşününce ayda 486 milyon liralık, yılda 5 milyar liralık vergi kaybı oluşuyor. Yıllık ÖTV kaybının büyüklüğüne bir de bu rakamlara bakarak göz atmakta yarar var” diye konuştu. “LPG’de vergilerin dolayısıyla fiyatların eşitlenmesi yönünde Maliye’den bir karar bekliyoruz” diyen Fesih Aktaş, bu konuda şunları söyledi: “Ya otogaz farkı aşağı çekilir ki bu mümkün değil, ya da tüplü gazda otogaz fiyatı uygulanır. İş tamamen Maliye Bakanlığı’nın elinde çünkü konu ÖTV ile ilgili olduğu için. Tamamen yasal bir işlem.”

‘Piyasa bozuldu, dehşet kayıp var’

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun da (EPDK) bu konuyla ilgili bir çalışma yaptığının bilgisini veren EPGİS Başkanı Fethi Aktaş, “Kurumun başlattığı soruşturmalar var. Birkaç küçük çaplı firmaya uygulama yaptığını da görüyoruz. Ama olayın bütününde dehşet bir kayıptan bahsediyoruz. Bu kesinlikle görmezden gelinecek bir fark değil. Her geçen gün de büyüyor. Bu fiyatlardan mal alamayan bayilerin satış yapma kapasitesi kalmadı. Herkes ucuz olana gidiyor. Herhangi bir ürün farkı da olmadığı için gidip herkes ucuz olandan alıyor. Orta ölçekli ve küçük firmalar bunun içinde” diye konuştu. EPDK denetimlerinin yanı sıra EPGİS olarak yaşananların sıkı takipçisi olduklarını ifade eden Aktaş, kurum olarak kendilerinin de bir ihbar mekanizması kurduklarını söyledi.

Çakmak gazı ve deodorant gazı otogaz oluyor!

Türkiye’de gaz piyasasında oynanan bir diğer oyun da ‘sıfır ÖTV’li aerosol üretiminde yapılıyor. Çakmak gazı ve deodorantlarda kullanılan aerosolün üretiminde kullanmak için kokusuz gaz satın alan firmalar, sıfır ÖTV ödüyor. Fakat aynı şirket aldığı bu gazı çakmak gazı ve deodorantta değil, otogaz istasyonlarına boşaltıyor. Böylece yüksek vergili otogazın içine sıfır ÖTV’li gaz karıştırılıyor. Bu yolla yine Maliye’den milyonlarca liralık vergi kaçırılmış oluyor.