Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Kapaklı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli bir memur ile Çerkezköy Adliyesinde görev yapan 5 memur gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde arama yapan polis, şüphelileri Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.