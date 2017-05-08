Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Tosya D-100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Çetin adlı kişi hayvanlarını otlatmak amacıyla Ortalıca köyü D-100 karayolu yakınında bulunan alana bıraktı. Yeşil alana bırakılan ineklerden biri ise yol kenarında bulunan yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından D-100 karayoluna düştü. Olayı gören vatandaşlar ise durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve polis trafik ekiplerince, kaza olmaması için yolda güvenlik önlemleri alınarak hayvanın sahibine haber verildi. Düşme sonucu ağır yaralanan inek, sahibinin izniyle olay yerine çağrılan kasap tarafından yol kenarında kesilerek telef olması önlendi.

Olay sonrası şaşkınlığını dile getiren vatandaşlardan biri ise "Vallahi, bu güne kadar Kastamonu’da 'Ayı çıkabilir, taş düşebilir' derlerdi. Şimdi gördük ki inek de düşebilir. İlk defa böyle bir şey oluyor. Adeta D-100 karayoluna gökten inek düştü" dedi.