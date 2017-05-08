Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 15 gün önce Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinesi'nde il merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY’nin mahrem imamlar yapılanmasında görev aldıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Emniyet imamları olduğu iddia edilen ve mesleklerinden ihraç edilmiş, açığa alınmış, çoğunluğu öğretmenlerin oluşturduğu 66 şüpheli gözaltına alındı. Sorgulamaları tamamlanan şüphelilerden 35'i sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Cumhuriyet Savcılığı’na götürüldü.