Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, Çayırova Emek Mahallesi Bosna Caddesi üzerinde yapılan bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre, Bosna Caddesi üzerinde yakın bir arkadaşının düğününe giden Aşkın Mantarcı, daha önceden aralarında husumeti olan hasımları tarafından pusuya düşürülerek pompalı tüfekle vuruldu. Mantarcı vurulmanın ardından kanlar içerisinde kalarak yere düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Aşkın Mantarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.