Niğde Emniyeti'ndeki mahrem imamlara yönelik operasyonda Yunus A., Serkan E., Erdal Ç., Mehmet K., Alim A., Levent Y. ve Gazi A. 26 Nisan'da gözaltına alındı. Emniyetteki sorgunun ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye çıkartıldı.Emniyetin mahrem imamı olduğu belirlenen 7 şüpheli nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Niğde'de FETÖ'nün 7 emniyet imamı tutuklandı
08.05.2017 - 17:25 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet imamı olduğu belirtilen 7 kişi tutuklandı.
Etiketler : niğde,fetö,fetö imamı,emniyet,
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