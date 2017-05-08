Niğde Emniyeti'ndeki mahrem imamlara yönelik operasyonda  Yunus A., Serkan E., Erdal Ç., Mehmet K., Alim A., Levent Y. ve Gazi A. 26 Nisan'da gözaltına alındı. Emniyetteki sorgunun ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye çıkartıldı.Emniyetin mahrem imamı olduğu belirlenen 7 şüpheli nöbetçi mahkemece tutuklandı.