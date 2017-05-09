İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu, 57 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 2 bin 397 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Reina soruşturması tamamlandı
09.05.2017 - 14:04 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 2 bin 397 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Etiketler : reina katliamcısı,terör,DEAŞ,
471844 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471844.aspx
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