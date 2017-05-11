Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve 'ByLock' kullanıcısı oldukları iddia edilen, aralarında öğretmen, esnaf, işçi ve köylülerinde bulunduğu 2’si kadın 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaman merkezli İstanbul, Kayseri ve Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 2’si kadın 16 kişi gözaltına alındı. Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltı kararı bulunan 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.