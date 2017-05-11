Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca’nın en güzel sahillerinden olan Çuhalı plajına bir yunus balığı daha ölü olarak vurdu. Boyu 1 metreye varan ölü yunus balığı Akçakoca Belediyesi temizlik işleri ekipleri tarafından kaldırıldı.
Ölü yunus balığının ağız kısmında kanama görülürken, ölüm sebebinin tespiti için araştırma merkezine gönderildi.
Sahile ölü yunus balığı vurdu
11.05.2017 - 10:39 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son günlerde Karadeniz sahillerine vuran ölü yunus balıklarına bir yenisi daha eklendi.
Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca’nın en güzel sahillerinden olan Çuhalı plajına bir yunus balığı daha ölü olarak vurdu. Boyu 1 metreye varan ölü yunus balığı Akçakoca Belediyesi temizlik işleri ekipleri tarafından kaldırıldı.
Etiketler : sahil,karadeniz,yunus,haberler,
472380 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/472380.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER