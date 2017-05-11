Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca’nın en güzel sahillerinden olan Çuhalı plajına bir yunus balığı daha ölü olarak vurdu. Boyu 1 metreye varan ölü yunus balığı Akçakoca Belediyesi temizlik işleri ekipleri tarafından kaldırıldı.

Ölü yunus balığının ağız kısmında kanama görülürken, ölüm sebebinin tespiti için araştırma merkezine gönderildi.