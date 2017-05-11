Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Bakkaloğlu Caddesi'nde bulunan Akdoğan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Merkezi'nde saat 12.30'da meydana geldi.

SIRA KAVGASI KANLI BİTTİ

Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcılığı ile geçinen Faruk Satar iş yerinin muhasebe bölümüne geldi. O sırada kendisi ile birlikte ödeme almaya gelen bir kişi ile sıra kavgasına giren Satar, daha sonra hızla iş yerinden ayrıldı. Yaklaşık 5 dakika sonra evinden aldığı pompalı tüfekle iş yerine gelen Satar, rastgele etrafa ateş etmeye başladı.

ÇALIŞANLAR, MÜŞTERİLER YARALANDI

Satar'ın hedef gözetmeksizin ateş etmesi sonucu içlerinde iş yeri çalışanı ve müşterilerin de olduğu 8 kişi yaralandı. Satar, yaya olarak olay yerinden kaçtı. Çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralanan 8 kişi için olay yerine çok sayda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.