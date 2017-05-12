Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca tepelerinde bulunan radyo ve televizyon antenlerinin oluşturduğu görüntü kirliliği nedeniyle başlayan proje tüm hızıyla ilerliyor.

EYFEL KULESİ'NDEN 33 METRE DAHA YÜKSEK OLACAK

Dev kule, Paris'teki Eyfel Kulesi'nden 33 metre daha yüksek olacak. Sabah'ın haberine göre, Çelik antenin yapımına da kulenin içinde başlandı.

Anten bittiğinde beton bloğun içinden hidrolik basınçla 200 metre yüksekliğe çıkarılacak ve betonun üstüne monte edilecek. Kule bittiğinde toplam 360 metrelik bir yüksekliğe ulaşılacak.

4 AY SÜRECEK

1300 tonluk anteni kule içinde monte etmek için kulenin tepesine 8 adet 200 tonluk hidrolik halat demetli çekme grubu monte edeceklerini anlatan Selami Gürel, "11 parça kulenin içinde tamamlanacak. Bu işin 4 ay süreceğini tahmin ediyoruz. Anten çelik yapısını kulenin içinde imal edip yerine kaldırdıktan sonra TV kulesinin 200 metre kotuna kadar gördüğünüz dış kabuk, dış çelik yapılar ve cephe sistemlerini de yerde yapıp modül modül yukarı çekeceğiz." diye konuştu.