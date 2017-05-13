Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumartesi günü korkunç haber Muğla'dan geldi. Feci kazada 17 kişi öldü, 13 kişi yaralı...Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 FR 247 plakalı yolcu minibüs, Muğla-Antalya karayolu Sakargeçidi mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan yolculardan 17'si öldü, 13'ü yaralı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.







