Cumartesi günü korkunç haber Muğla'dan geldi. Feci kazada 17 kişi öldü, 13 kişi yaralı...Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 FR 247 plakalı yolcu minibüs, Muğla-Antalya karayolu Sakargeçidi mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan yolculardan 17'si öldü, 13'ü yaralı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.