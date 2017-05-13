Cumartesi günü korkunç haber Muğla'dan geldi. Feci kazada 17 kişi öldü, 13 kişi yaralı...Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 FR 247 plakalı yolcu minibüs, Muğla-Antalya karayolu Sakargeçidi mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan yolculardan 17'si öldü, 13'ü yaralı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Muğla'da feci kaza, 17 ölü var
13.05.2017 - 13:12 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 13:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'dan korkunç bir haber geldi. Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı. Validen gelen ilk açıklamada feci kazada 17 kişinin öldüğü 13 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Cumartesi günü korkunç haber Muğla'dan geldi. Feci kazada 17 kişi öldü, 13 kişi yaralı...Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 FR 247 plakalı yolcu minibüs, Muğla-Antalya karayolu Sakargeçidi mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan yolculardan 17'si öldü, 13'ü yaralı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Etiketler : muğla,muğla kaza,trafik kazası,haberler,son dakika,
473090 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473090.aspx
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