Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesinin Yukarıaksu Mahallesi’nde tarla süren Harun Uzgul’un (56) üzerine 55 FN 278 plakalı traktör devrildi. Traktörün altında kalarak yaralanan Harun Uzgul kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.