Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesinin Yukarıaksu Mahallesi’nde tarla süren Harun Uzgul’un (56) üzerine 55 FN 278 plakalı traktör devrildi. Traktörün altında kalarak yaralanan Harun Uzgul kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tarla sürerken üzerine traktör devrildi
14.05.2017 - 17:09 | Son Güncelleme: 14.05.2017 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’da tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti.
Etiketler : Samsun,traktör,
473406 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473406.aspx
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