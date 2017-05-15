Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Derince Çınarlı Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı Soytürk Sokağı'nda yürüyen İmam Coşkun, önünden geçen bir atın su kanalına düştüğünü görünce, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, taşların arasına sıkışan ve hareket edemeyen atı kurtarmak için su kanalına indi.

Düşmenin etkisiyle bir süre kendisine gelemeyen başıboş at, bir süre su kanalının içinde hareketsiz yattı. İtfaiye ekipleri, atı halat yardımıyla çekerek kurtardı.

Sağlık kontrolünden geçirilen at, sahibi bulunana kadar ekiplerce koruma altına alındı.

İmam Coşkun, atı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.