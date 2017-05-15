Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde 24 Nisan’da evli ve iki çocuk babası Hüseyin Beytar’a ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Tüm belde halkı, yangını söndürebilmek için kovalarla su taşısa da başarılı olamadı. Örnek bir dayanışma sergileyen köylüler, evsiz kalan aileyi yine yalnız bırakmadı. Kolları sıvayan belde halkı, tekstil fabrikasında çalışan Beytar’a yeni ev yapabilmek için çeşitli kurum ve kuruluşlardan yardım topladı. Ardından evin inşaatına başlayan ve her gün sırayla çalışan köy erkekleri, karınlarını da yine sırayla kadınların yaptığı yemeklerle doyuruyor. Gördüğü dayanışma karşısında çok duygulundığını söyleyen Beytar “Yardımcı olan bütün vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.