Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı İlyasça köyünde tarladan eve dönen Ahmet Coşkun (67), iddialara göre seyir halindeyken tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybederek traktörden düştü. Yere düşen Ahmet Coşkun, seyir halindeki traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Yaşlı adam olay yerine gelen 112 ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Coşkun kurtarılamayarak hayatını kaybetti.