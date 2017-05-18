Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için bindikleri lastik şişme bot su alan 43 göçmen, boğulmaktan kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, göçmenlerin bindikleri lastik şişme bot, Doğanbey açıklarında su almaya başladı.Göçmenlerin Sahil Güvenlik'ten yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen Sığacık Sahil Güvenlik ekipleri, 4'ü çocuk 43 göçmeni kurtardı.Afganistan ve Suriye uyruklu oldukları öğrenilen göçmenlerin kurtarılmasının ardından bot battı.Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.