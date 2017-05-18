İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için bindikleri lastik şişme bot su alan 43 göçmen, boğulmaktan kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, göçmenlerin bindikleri lastik şişme bot, Doğanbey açıklarında su almaya başladı.Göçmenlerin Sahil Güvenlik'ten yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen Sığacık Sahil Güvenlik ekipleri, 4'ü çocuk 43 göçmeni kurtardı.Afganistan ve Suriye uyruklu oldukları öğrenilen göçmenlerin kurtarılmasının ardından bot battı.Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Göçmenler boğulmaktan kurtarıldı
18.05.2017 - 15:34 | Son Güncelleme: 18.05.2017 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, bindikleri lastik şişme bot su almaya başlayan 43 göçmen kurtarıldı.
Etiketler : İzmir,göçmenler,
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