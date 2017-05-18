Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin dört bir yanından yetiştiriciler ve çobanların hayvanlarıyla katıldığı "Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı" ve "Anadolu Kırsal Hizmetler Fuarı", başkentte Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ev sahipliğinde, İZFAR Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarların açılışı için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanı Özgür Güven ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik'in katılımıyla tören düzenlendi.

Sektör temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından yetiştiricilerin hayvanlarıyla katıldığı fuarın açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir çobanın "Çoban Deklarasyonu"nu okumasıyla başladı.

Deklarasyonda çobanların, Anadolu'da tarımın doğru noktaya gelmesi için canla başla çalışacakları, çobanlığa hak ettiği itibarı kazandırmak için mücadele edecekleri ifade edildi.

Melih Gökçek, törende yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlemesindeki katkısı dolayısıyla Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanı Güven'e teşekkür etti.

Özel idarenin yetkilerinin Büyükşehir Belediyesine geçmesiyle köylere, kırsala hizmet etmeyi kendilerine şiar edindiklerini belirten Gökçek, Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanlığının çiftçiye, köylüye destek için son 3 yılda 54 milyon liralık yatırım yaptığını anlattı.

Türkiye'nin en büyük "arılı kovan" projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Melih Gökçek, "Bin 400 çiftçimize 10 bin arılı kovan ve arıcılık malzemesi verdik." dedi.

Gökçek, Ankara'da şehre özgü bal üretiminin başladığına dikkati çekerek, "Ankara'yı tam bir bal şehri yapmış olacağız." ifadesini kullandı.

Ankara'da 752 yetiştiriciye damızlık koç ve teke verdiklerini, 92 genç çiftçiye 3 bin anaç koyun ve bin 600 keçi desteğinde bulunduklarını söyleyen Melih Gökçek, işsizliği azaltmayı, üretimi artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Çelik de etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Koyun ve keçi yetiştiriciliğinin basite alınacak bir iş olmadığının altını çizen Nihat Çelik, "Koyun, keçi bu ülkenin milli servetidir, Türkiye Cumhuriyeti'nin sigortasıdır. İnsanların yaşayabilmesi, tarımsal üretimin gelişmesiyle mümkündür." diye konuştu.

Çelik, Büyükşehir Belediyesinin tarımsal üretimin gelişmesi açısından attığı önemli adımlar için de teşekkür etti.

2 tonluk boğa "Kıllı"

Konuşmaların ardından davetliler fuar alanına kurulan stantlarda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanları görme fırsatı buldu.

Alandaki hayvanlar arasında en dikkati çekenler, ödüllü Kangal köpekleri ile Kayserili bir yetiştiricinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek amacıyla getirdiği 2 ton 300 kiloluk "Kıllı" adlı boğa oldu.

Kayseri'den 3 yaşındaki boğası ile gelen Fevzi Kaya, boğayı kendi çocuklarından ayırmadığını ancak kabul ederse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi.

Kalecik Siyahı tavşanı

Fuara "Kalecik Siyahı" cinsi tavşanlarıyla katılan Veteriner Tekniker Mehmet Murat Can, tavşanın yetiştiriciliğe müsait, verimli bir hayvan olduğunu aktardı.

Yetiştirdikleri bir Kalecik Siyahı tavşanının bir batında 17 yavru doğurduğunu ve bunun bir rekor olduğunu belirten Can, "Türkiye'de tavşancılık çok geri bir durumda. Avrupa'da yüz binlik kümesler var. Tavşancılıkta ilerlememiz lazım, çünkü tavşan çok büyük protein kaynağı." ifadelerini kullandı.

Mehmet Murat Can, kısa süre önce bu tavşanları Suriye'ye ihraç ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Savaşın içinde Suriye'de tavşan yetiştiriyorlar. Bizim Türkiye'de tavşanla ilgili altyapımız yok, tavşan yetiştiremiyoruz. Bu hayvanların genetik yapısı Avrupa standartlarının üzerinde. Bu hayvanlar çok doğuruyorlar, çok güzel büyütüyorlar."

Fuara Hakkari'den katılan çobanlar, tezek kullanarak yaktıkları ateş üzerinde kavurduğu eti vatandaşlara ikram etti.

Etkinlik kapsamında yarın, "En güzel inek", "En güzel Akkaraman koçu", "En güzel Merinos koçu" ve "En güzel Ankara tekesi" yarışmaları yapılacak.

Fuarın 3'üncü ve 4'üncü gününde "2. Ulusal Kırkım Şampiyonası" ve "Koç-Teke müzayedesi" düzenlenecek.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki fuar, 21 Mayıs Pazar günü sona erecek.