Denizli’nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi’nde sabah yol ortasında otomobilin içinde uyuyan 2 kişiyi gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Gece aşırı alkol alıp sızdıkları tahmin edilen 2 şahıstan biri ayağını dışarıya çıkartarak uyudu. Çevredeki vatandaşlar tüm çabalarına rağmen şahısları uyandıramayınca polise haber verdi. İçinde iki kişinin bulunduğu yolun ortasında park halindeki araç polisi de harekete geçirdi. Polis, trafiği açtıktan sonra uzun uğraşlar sonucu alkollü iki kişiyi uyandırıp olayla ilgili tutanak tuttu.
Polisi harekete geçirdiler
19.05.2017 - 16:15 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 16:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’de sabahın erken saatlerinde direksiyon başında sızan sürücü ile arkadaşı polisi harekete geçirdi.
Etiketler : denizli,
474887 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/474887.aspx
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