Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada," 2’nci Jandarma Komando Komutanlığı’na bağlı birlikler tarafından BTÖ mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Bingöl ili Adaklı ilçesi Kocakoru Mahallesi kırsalında 18 Mayıs 2017 günü icra edilen ’Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldiş-29’ operasyonu kapsamında BTÖ mensuplarıyla çıkan çatışmada 2’si kadın 3 örgüt mensubu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmişti. Operasyon bölgesinde yapılan arazi arama tarama neticesinde de 3 Kaleşnikof, 4 el bombası, 2 anti personel roket mühimmatı,1 anti tank roket mühimmatı, 12 Şarjör, 222 adet silah mühimmatı, 70 metre kablo,4 Adet Ameliyat Makası,sıhhiye Çantası, neşter, tüp, örgüt elbisesi ile yaşamsal malzemeler ele geçirilmiştir"denildi.

Ele geçirilen malzemelerin, savcının talimatı doğrultusunda silah ve mühimmatlarla, delil niteliği taşıyabilecek malzemelerin muhafaza altına alındığı, diğerlerinin ise olay yerinde imha edildiği belirtildi.

Valilik açıklamasının devamında, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verdi.