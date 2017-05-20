Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de turizm sektörünün çeşitlenmesi ve dalış turizminin gelişmesi için çalışmalarını sürdüren Antalya Valiliği, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait 45 tonluk tank Kaş Limanında 5 metre derinliğe batırıldı. SÖZ KONUSU TANK hava koşullarının uygun olması halinde Güvercin Adası Mevkii’ne taşınarak 20 metre derinliğe batırılacak.

Her seviyeden dalgıcın rahatlıkla ziyaret edebileceği tankın, ülkemizin önde gelen dalış destinasyonlarından biri olan Kaş’ın tanıtımına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. Su altında yapay bir resif oluşturacak tankın bir benzeri, yıllar önce kendisi de ‘balık adam’ olan Kral II. Abdullah tarafından Ürdün Akabe Körfezi’nde batırılmıştı.

KAŞ-KEKOVA ARASI ÖNEMLİ BİR MİRAS

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, tank projesinin turizmi 4 mevsime yayma çalışmalarının önemli bir halkası olduğunu söyledi. Karaloğlu, “650 kilometrelik sahili bulunan Antalya’da karadaki güzelliklerin yanı sıra denizin altında da birçok güzellik var. Bu tarz etkinliklerle Antalya’da sualtı ile ilgili farkındalık sağlamak, denizin altındaki güzelliklere dikkat çekmek istiyoruz. Elimizde büyük bir nimet var, bunu değerlendirmek istiyoruz. Bu manada yapacağımız, yapmamız gereken çok iş var. Türkiye özellikle bu alanda rakiplerine ciddi bir fark oluşturabilir. İnanıyorum ki, bu proje Kaş’ın bu pozitif gelişimine önemli katkı sağlayacak. Turizm Antalya’da dört mevsim devam edecek. Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, projeye destek veren, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Vali Karaloğlu, tankın şu anda Kaş limanında suya indirildiğini ancak, hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle, henüz hedeflenen noktaya batırılamadığını, önümüzdeki süreçte bunun gerçekleştirileceğini belirtti.

SIRADIŞI PROJE

Projenin operasyon ve su altı görüntüleme çalışmalarını yürüten Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, söz konusu projeyi sıra dışı olarak nitelendirdi. Yıllar önce ziyaret ettiği Ürdün’de Kral II. Abdullah tarafından batırılan tanka daldığını ve görüntülediğini ifade eden Tahsin Ceylan, “Bugüne kadar uçak, gemi gibi çok sayıda yapay resif projesi gördük. Ancak, tank tüm bunların dışında çok sıra dışı bir proje oldu. Değerli Antalya Valimiz Münir Karaloğlu ve Kaş Kaymakamımız Bilgihan Bayar’ın destekleriyle bölge sadece ülkemiz için değil yabancı dalgıçlar için de önemli bir cazibe merkezi haline geliyor. Bu alanda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

DENİZ TİCARET ODASI DESTEKLEDİ

Tankın batırılmasına destek sağlayan Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı İnanç Kendiroğlu ise bölgede dalış turizmine olan ilginin artırılması için her türlü projeye destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Antalya Deniz Ticaret Odası geçtiğimiz yıl da Side’de Türkiye’nin ilk su altı müzesini dalış turizminin hizmetine açmıştı.

TANK HAKKINDA

Dalış turizmini geliştirmek hedefiyle batırılan tank, Türk Silahlı Kuvvetlerinden temin edildi. ABD yapımı ve 1960 model olan 45 ton ağırlığındaki tank, Kaş’a Konya’dan getirildi. Görev süresini tamamlamış olan ve 4 personel taşıyabilen tankın üzerinde 105 milimetrelik bir de top bulunuyor.