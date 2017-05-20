Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, 68 FD 884 plakalı Ali Ç.,’nin kullandığı tanker yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüje çarparak devrildi. Araç sürücüsü A.Ç. tırdan polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Ahi Evran Üniversitesi Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Tır ise çekici yardımıyla kaldırıldı.