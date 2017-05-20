Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, 68 FD 884 plakalı Ali Ç.,’nin kullandığı tanker yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüje çarparak devrildi. Araç sürücüsü A.Ç. tırdan polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Ahi Evran Üniversitesi Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Tır ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kırşehir'de tır devrildi
20.05.2017 - 15:37 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara-Kayseri karayolu üzerinden Kırşehir istikametine giden tanker yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi.
Etiketler : KIRŞEHİR,kaza,tır devrildi,
475157 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475157.aspx
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