Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salihli Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle geleneksel olarak düzenlediği Gençlik Konseri Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Gençlik Şöleninde “Kuzey Güney”, “Medcezir”, “İnadına Aşk” gibi dizilerin müzikleriyle de tanınan ve Türkiye’nin sevilen Rock Grubu Pera konser verdi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Pera sevilen parçalarını Salihlili gençler için seslendirdi. Grup solisti Gökhan Mandır’a ise meydanı dolduran binlerce coşkulu genç eşlik etti. Havai fişek gösterileri ile sona eren gençlik şöleninde ayrıca Zen Grup ve Türkiye’nin en minik orkestrası Junior Zen mini konser verdi.

Salihlili gençleri coşturan Pera Grubu ile Zen Grup ve Junior Zen’e çiçek ve plaket takdim eden Belediye Başkan Vekili Mahmut Süreyya Karaoğlu “136’ncı doğum gününü kutladığımız ve Samsun’a çıkışının 98’inci yıldönümünü kutladığımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs’ı siz gençlere emanet etti. Gençliğimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun” dedi. Programa şehir dışında olması nedeniyle katılamayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın mesajı ise Zeynep Hiçel tarafından okundu.

Sürpriz evlenme teklifi

Öte yandan Gençlik Şölenindeki Pera konserinde Mazlum Çelik isimli bir genç, doğum günü olan kız arkadaşı Ezgi Kaya’ya ''Benimle evlenir misin?'' diyerek teklifte bulundu. Çelik, evlenme teklifini kabul eden kız arkadaşı Ezgi Kaya’ya yüzük taktı.