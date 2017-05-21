Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, merkez Cumhuriyet Mahallesi Vedat Dolakay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Y. idaresindeki 23 DK 920 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan refüje çıkıp, elektrik direğine çarptı. Otomobil yan yatarken, elektrik direği de devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis olay yerinde inceleme yaptı.