Kaza, Alaplı Köprü girişi, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Ereğli istikametinden Alaplı İlçesi yönüne seyreden 74 BM 495 plakalı otomobil, kavşağa girdiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil, takla atarak ters döndü. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün ise kendi çabasıyla araçtan çıkarak olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Yol ortasındaki otomobili görenler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
Otomobil takla attı sürücü kaçtı
21.05.2017 - 10:36 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 10:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak Alaplı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada yara almadan kurtulan sürücünün, aracını bırakarak olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
Kaza, Alaplı Köprü girişi, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Ereğli istikametinden Alaplı İlçesi yönüne seyreden 74 BM 495 plakalı otomobil, kavşağa girdiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil, takla atarak ters döndü. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün ise kendi çabasıyla araçtan çıkarak olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Yol ortasındaki otomobili görenler, durumu polise bildirdi.
Etiketler : zonguldak,zonguldak kaza,trafik kazası haberleri,
475366 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475366.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER