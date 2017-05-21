Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Alaplı Köprü girişi, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Ereğli istikametinden Alaplı İlçesi yönüne seyreden 74 BM 495 plakalı otomobil, kavşağa girdiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil, takla atarak ters döndü. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün ise kendi çabasıyla araçtan çıkarak olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Yol ortasındaki otomobili görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.