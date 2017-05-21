Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Ege'de yasa dışı geçişleri önlemek için devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık'ın Deve Boynu mevkisinden motorlu lastik botla denize açılan bir grup bulunduğunu tespit etti. Ekipler bunun üzerine bölgeye operasyon düzenledi. 'TCSG-81' Bot Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Gana, Kamerun ve Suriye uyruklu 41 kişi yakalandı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Rıhtımı'na getirilen yabancı uyruklulara yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu. Kimlik tespiti yapılıp ifadeleri alınan 41 kişi, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.