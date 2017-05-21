Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk kaza, Aksaray-Konya karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Mehmet Ali Kapar idaresindeki 42 EM 468 plakalı otomobil, Aksaray’a 15 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tekerleği yerinden çıkarken, kazada sürücü ve yanında bulunan eşi Emine Kapar yaralandı. Sürücünün araçta sıkışması üzerine Acil Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin sıkıştığı yerden kurtardığı sürücü ve eşi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



Diğer kaza ise, Aksaray-Adana karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine gelen Arslan Arslan (20) idaresindeki 06 SED 65 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinde İsmail Gümüşsoy (32) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisi ile otomobillerden biri ters dönerek kullanılamaz hale geldi. 06 plakalı aracın sürücüsü Arslan Arslan hafif yaralanırken, diğer araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.