Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan ihbar doğrultusunda Erzincan- Ankara D-200 karayolu İmranlı ilçesi Piredede köyü yakınlarında bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada üzerinde pasaport ve pasaport yerine geçerli belgesi olmayan 101 Afganistan, 7'si Pakistan uyruklu olmak üzere 108 kaçak göçmen yakalandı. Yabancı şahıslar ile ilgili Sivas İl Göç İdaresi'ne verilen bilgide Ağrı İl Göç İdaresi'ne kayıtlı oldukları tespit edildi. Şahıslar serbest bırakılarak Ağrı'ya gönderildi. Olayla ilgili şahıslara organizatörlük yapan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan otobüse el konulurken, araç sahibine biletsiz yolcu taşımaktan dolayı 22 bin 680 lira para cezası kesildi.