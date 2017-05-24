Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Az bulutlu ve açık 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Bursa: Az bulutlu ve açık 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif olmak üzere sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu 24