Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
İstanbul: Az bulutlu ve açık 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Bursa: Az bulutlu ve açık 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 26
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif olmak üzere sağanak yağışlı 16
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu 24