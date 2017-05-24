Alınan bilgilere göre, bir grup PKK’lı terörist, Çaldıran ile Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde yolu kapattı. Teröristler, aralarında tırların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdi. Olayın haber alınması üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, kaçan PKK’lı teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı.
Van'da teröristler araçları ateşe verdi
24.05.2017 - 19:27 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 19:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
PKK'lı teröristler Van ile Ağrı arasındaki Tendürek'te yol kesip bazı araçları ateşe verdi.
Etiketler : PKK'lı teröristler,Van,
476386 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476386.aspx
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