Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bakanlığa bağlı kurumlarda kalan 13 bin çocuğun koruyucu ailelere verilmesi konusunda yeni bir seferberlik başlattıklarını söyledi. Gazetecilerle sohbetinde koruyucu aile uygulaması konusunda yaptıkları çalışmaları değerlendiren Kaya şöyle konuştu: Bizim kurumlarımızda kalan 13 bin çocuğumuz var. Bugüne kadar 5 bin 155 çocuğu koruyucu ailelere verdik. Hedefimiz bu sayıyı artırmak. Başvuruları değerlendirirken, 0-6 yaş grubuna öncelik veriyoruz. Çünkü çocuğun ilk yıllarını ailenin yanında geçirmesi ileriki hayatı için de çok önemli. Ayrıca başvuruları değerlendirirken çok dikkatli ve hassas davranıyoruz. Çok önemli sosyal incelemeler yapılıyor. Koruyucu aile inceleme komisyonları var. Tıpkı evlat edinmedeki gibi her türlü incelemeye tabi tutuluyorlar. Koruyucu aile sayısını artırmak için illerde vali eşlerinin mihmandarlığında, kampanyalar yapacağız. Tanıtım faaliyetleri, broşürler ve kamu spotları hazırlıyoruz. Renkli, sanat ve iş dünyasından kişilerin de olduğu etkinlikler yapıyoruz.

DESTEĞE TAKİP

Bakan Kaya, yoksul kesimlerin çocuklarının eğitime devam etmesi için uygulanan şartlı nakit transferi kapsamında yapılan yardımları da takibe aldıklarını söyledi. Kaya “Bu yardımlardan yararlanan iki milyon aile var. Annelere maddi destek veriyoruz. Ama bu yardımlar çocuğun eğitimine nasıl bir katkı sağlıyor? Şimdi onun takibini başlatıyoruz. Yardım alan çocuklar takdir-teşekkür aldılar mı? Bir program hazırlanıyor şu anda. Bu desteğin eğitime katkısı nedir bakacağız? Ayrıca yardım alan ailelerinin çocuklarını sosyal sorumluluk projelerine davet edeceğiz. Huzurevine gitsinler, çocuk yuvalarına gitsinler çocuklarla oynasınlar. Çevre ile ilgili bir projeye katılsınlar. Yani sosyal anlamda bir bilinç oluştursunlar” dedi.

Koruyucu aile nedir?

Koruyucu aile hizmetinin, gönüllü aile ve evlat edinme hizmetleriyle karıştırıldığını söyleyen yetkililer bu 3 hizmet hakkında şunları söyledi:

¥ Gönüllü ailelik; Çocukların kuruluşlardaki yaşantılarına yardımcı olmaya yöneliktir. Bu sistemde, hafta sonu ve tatil günlerinde kuruluş müdürlüğü tarafından uygun bulunan çocukları evinizde misafir edebilirsiniz.

¥ Evlat edinme; Biyolojik aileleri ile yaşama şansını kaybetmiş çocuklar için uzun süreli ve istikrarlı bakım sağlamaya yöneliktir. Aile, evlat edinme yolu ile hukuksal bir süreci tamamlayarak çocuğun velayet hakkını alır. Sonraki süreçte velayet evlat edinen ailede olduğu için devlet yardımı yapılmaz...

¥ Koruyucu Aile; Evlat edinme hizmeti gibi çocuklar için uzun süreli ve istikrarlı bakım sağlamaya yöneliktir. Fakat buradaki en önemli fark, çocuğun bakım, yetişme ve eğitim sorumluluğunu aile devlet ile paylaşır. Çocuğun velayeti öz ailesinde kalır...

¥ Servis :212 TL

¥ KURS: 1.708 TL (Meslek Edinme)

¥ 3.211 TL (TEOG)

¥ 5.002 TL (Üniversiteye Hazırlık)

¥ İsteğe bağlı sigorta prim tutarı: 568,80 TL