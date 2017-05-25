Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' Kapsamında, 537 personelin katılımıyla 280 umuma açık yerde arama ve kontroller yapıldı. Yapılan uygulamada 3 bin 858 kişinin GBT sorgulaması yapılmış, hakkında yakalama emri bulunan 8 şahıs yakalanmış ve 3 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılmıştır. Umuma açık işyerlerinde yapılan kontrollerde ise 1 iş yerine mevzuat hükümlerine aykırı hareket etmekten işlem yapılmış. Yapılan araç kontrollerinde ise 760 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, hatalı ve kusurlu olduğu görülen 17 araç sürücüsüne yasal işlem yapılmış, 1 araç trafikten men edilmiştir” denildi.