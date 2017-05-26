İlyas Çetinkaya yönetimindeki 42 FGF 06 plakalı otomobil, Konya-Seydişehir karayolunun 50. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Muhammed İbrahim Çetinkaya (12) ise kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Ömer Dolapçı, Yunus Emre Çetinkaya ve Cüneyt Dündar, ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisi süren Yunus Emre Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Otomobil şarampole uçtu: 2 ölü
26.05.2017 - 01:15 | Son Güncelleme: 26.05.2017 - 01:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya-Seydişehir karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İlyas Çetinkaya yönetimindeki 42 FGF 06 plakalı otomobil, Konya-Seydişehir karayolunun 50. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Muhammed İbrahim Çetinkaya (12) ise kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Etiketler : konya,kaza,trafik kazası,
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