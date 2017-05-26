Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlyas Çetinkaya yönetimindeki 42 FGF 06 plakalı otomobil, Konya-Seydişehir karayolunun 50. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Muhammed İbrahim Çetinkaya (12) ise kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Ömer Dolapçı, Yunus Emre Çetinkaya ve Cüneyt Dündar, ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi süren Yunus Emre Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.