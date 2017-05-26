Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik

Resim sanatçısı Adrian Mitu'nun kahve kullanarak yaptığı birbirinden enteresan 101 eser, Amerika’da sergi hâline getirildi. BMW Car Club tarafından düzenlenen "Motor Sporları 75. Yıl Etkinlikleri" kapsamında 23 Mayıs’ta ziyarete açılan sergi üç ay boyunca hizmet verecek. BMW performans merkezinde düzenlenen sergide ayrıca 1937 BMW 328, 3.0 CSL Group 5 ve E46 M3 GT, Z4 GT ve Williams FW-22 gibi araçlarda yer alıyor. Rumen asıllı resim sanatçısı Mitu çalışmalarına iki aydan fazla zaman ayırdığını belirterek; ‘Kahve insanlar için enerji verici ve lezzetli bir içecek. Benim için ise güzel bir renk ve sulu boya gibi yıllardır kullandığım bir malzeme. BMW’nin yarış tarihini kahvenin enerjisi ile anlatmaya çalıştım. Bu hayatımda en keyif aldığım işlerden biriydi’ açıklamasını yaptı. Sanatçı ayrıca, kahvenin sıcak tonları ile kontrast oluşturmak için resimlerin bir bölümünde sulu boya tekniğini kullandığını da söyledi. Proje sadece BMW’nin başarılarıyla da ilgili değil, sergide 1939 Le Mans, 1940 Mille Miglia, Nürburgring’de yarışan Hans-Joachim Stuck’la ilgili resimler de yer alıyor.