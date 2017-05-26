Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Erzin ilçesi Amanos Dağları'nda, üzerinde sıra sıra çukurlar oluşan bordo renkli kaya görenlerin ilgisini çekiyor. Kaya parçası üzerinde yer alan biçimli şekillerin doğal olarak mı oluştuğu yoksa yüzyıllar önce insanlar tarafından mı yapıldığı merak ediliyor. Erzin ilçesine bağlı Küçük Bağrıaçık Yaylası'nda bulunan, eni 3 metreyi, yüksekliği yaklaşık 2 metreyi bulan bordo renkli stabil kaya olarak bilinen kaya kütlesi üzerindeki sıralı çukurların Oyun amaçlı açılmış olabileceği iddia ediliyor.

Şekilli kaya parçasının üzerindeki çukurları fark ederek keşfeden çevreci aktivist Nazım Sönmez, "Amanos Dağları'nda bulunan bir kaya üzerinde ilginç bir oluşumla karşılaştık. Sıralı bir şekilde küçük ve büyük çukurlar bulunuyor. Bunların rivayete göre antik dönemden kaldığı söyleniyor. Ancak bu bölgeye yüz yıllardır yayla göçleri yapılıyor, yüz yıllar öncesinde çocuklar burada oyun oynamak için bu çukurları yapmış olabilirler diye düşünüyorum" dedi.