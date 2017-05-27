Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Fırat Aslan idaresindeki 44 PT 262 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesiştiği ışıklı kavşakta Cumalı Bakırhan'ın kullandığı 01 DPV 86 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan Malatya plakalı araçtaki sürücünün kardeşi Halil Aslan yaralandı.

Olayın etkisiyle şoka giren yaralı, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.