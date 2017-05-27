Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Körfez Mahallesi Erdoğan Cep Sokak'ta oturan Yıldız Teknik Üniversitesi Müzikoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Oktay Metin Oktay evinde kendini kalorifer borusuna astı. Yakınları haber alamayınca polise ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla içeri girilirken, Oktay Metin Oktay'ın kalorifer borusuna asılı cesediyle karşılaşıldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Oktay'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.