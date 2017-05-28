Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Göller Yaylası'nda Abdullah Konca (4), yaylada sulama amaçlı açılan kuyunun içine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ve su altı polisinin yardımıyla yaklaşık 17 metrelik kuyudan çıkarılan Konca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından çocuğun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.