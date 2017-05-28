Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ikinci el eşyaların satıldığı dükkanlarla dolu İtfaiye Meydanı’ndaki Aysın Sokak üzerinde bulunan bir ayakkabı dükkanında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede dükkanın tamamına hakim olan alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki diğer iş yerlerine sıçradı. Giderek şiddetini arttıran yangının etkisiyle İtfaiye Meydanı’nın üzerini yoğun bir Duman bulutu kapladı. Meydandan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu ilgililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla alevlere müdahalede bulunan itfaiye erleri, yangını kontrol altına alabilmek için uzun uğraşlar verdi. Alevlere ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri, dükkanların kepenklerini baltayla kırdı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında bazı dükkanlarda çökme meydana geldi.

Yangından haberdar olan bölge esnafı, olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını seyretti. Polis ekipleri, meraklı kalabalığı çökme tehlikesine karşı alandan uzak durmaları konusunda uyardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren meşakkatli çalışması sonucu kontrol altına alınırken, sokak üzerindeki 4 dükkan kullanılamaz hale geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.