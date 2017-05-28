Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu olması ve öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif kuvvette, zaman zaman orta kuvvette esecek.Sağanak ve dolunun yanı sıra kuvvetli rüzgar değişiminin oluşturabileceği muhtemel risklere karşı vatandaşlar ve yetkililerin önlem alması istendi.
Meteorolojik uyarı! Sağanak yağış geliyor
28.05.2017 - 09:30 | Son Güncelleme: 28.05.2017 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için gök gürültülü sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar değişimi uyarısı yapıldı.
Etiketler : meteoroloji,sağanak yağış,hava durumu,
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