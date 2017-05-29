Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayvacık'ta, Edremit Caddesi Orman Deposu Mevkii'nde dün akşam yol kontrolü yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri iki minibüsü durdurdu. Araçlardaki kontrolde, 48 kaçak tespit edildi. Polis ekipleri, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 2 minibüs şoförünü gözaltına aldı. Afganistan, Suriye, Kongo ve Mali uyruklu 48 kaçak, emniyete getirildi. Ayrıca araçlarda bulunan çok sayıda can yeleğine ise el konuldu. Yakalanan kaçaklar, Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Minibüs şoförleriyle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.