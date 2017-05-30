Alınan bilgiye göre, ilçenin Tuzlaburun Kavşağı'nda F.G. (48) idaresindeki 07 LIZ 52 plakalı ticari araç, Hakan Okudan'ın (38) kullandığı 07 YNK 33 plakalı motosikletle çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Okudan, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde müdahaleye kurtarılamadı.
F.G. gözaltına alındı.
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
30.05.2017 - 00:13 | Son Güncelleme: 30.05.2017 - 00:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Tuzlaburun Kavşağı'nda F.G. (48) idaresindeki 07 LIZ 52 plakalı ticari araç, Hakan Okudan'ın (38) kullandığı 07 YNK 33 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Antalya,
477645 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477645.aspx
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