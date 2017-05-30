Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ta yaşayan Mustafa ile Hilal Eroğlu’nun oğlu Beytullah Eroğlu (22), bir bacağı kısa ve 2 kolu olmadan dünyaya geldi. Küçük yaşta yüzme sporuna başlayan Beytullah, 2010’da Millî takıma seçildi ve dünya 6’ncısı oldu. Daha sonra Avrupa Şampiyonu ve Dünya 3’üncüsü olan yüzücü, Uluslararası Paralimpik Komitesi Dünya Yüzme Şampiyonalarında derecelerle kendinden sıkça söz ettirdi. Madalyaları odasına sığmayan sporcu, azmiyle Türkiye’nin gururu oldu. Yüzmeye başlamasıyla özgürlüğüne kavuştuğunu söyleyen Beytullah “Yüzme sporunda yeteneğimin olduğunu fark ettikten sonra profesyonel olarak çalışmaya başladım. Şimdi 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları’na hazırlanıyorum” dedi. Muhammet Özer İHA



