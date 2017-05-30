Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi sahilinde hareketsiz halde yatan köpek balığını gören çevre sakinleri, zabıta ekiplerine haber verdi. Dörtyol Belediyesi zabıta ekiplerinin ilk incelemesinin ardından yaklaşık 3 metre uzunluğunda olduğu belirtilen köpek balığı, ölüm nedeninin belirlenmesi için görevliler tarafından bulunduğu yerden alınarak araçla Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderildi.