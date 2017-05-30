Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi sahilinde hareketsiz halde yatan köpek balığını gören çevre sakinleri, zabıta ekiplerine haber verdi. Dörtyol Belediyesi zabıta ekiplerinin ilk incelemesinin ardından yaklaşık 3 metre uzunluğunda olduğu belirtilen köpek balığı, ölüm nedeninin belirlenmesi için görevliler tarafından bulunduğu yerden alınarak araçla Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderildi.
Sahilde ölü köpek balığı bulundu
30.05.2017 - 11:34 | Son Güncelleme: 30.05.2017 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Dörtyol ilçesi sahilinde kıyıya vurmuş ölü köpek balığı bulundu.
Etiketler : Hatay,Dörtyol,haberler,köpek balığı,
477748 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477748.aspx
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