Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerince acil durumlarda hareket kabiliyetinin ölçülebilmesi amacıyla gerçekleştirilen triaj tatbikatı gerçeği aratmadı.

İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerince Rektörlük binası önünden düzenlenen ve hurda otomobillerin kullanıldığı tatbikatta, senaryo gereği bombalı eylem sonrası yaralanan çok sayıda hastaya durumlarına göre öncelik sırası verilip müdahale edildi.

Gümüşhane Üniversitesi sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Ayşe Elkoca, tatbikat sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatbikatı 2 aylık çalışma sonrası hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin makyajının 4 saat sürdüğünü dile getiren Elkoca, "Araçları temin etme noktasında sıkıntılar yaşadık. Bir öğrencimizin sayesinde araçları bulduk ve çekici ile kampüse getirdik. Tatbikat bittiğinde tekrar gelip alacaklar. Olayın daha gerçekçi, daha canlı olabilmesi için bunu yaptık." dedi.

Elkoca, tatbikatta 40 hasta ile bunlara müdahale eden yaklaşık 40 sağlık görevlisi olmak üzere 80 öğrencinin yer aldığını ifade ederek, öğrencileri en iyi şekilde mezun etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

"Tatbikat bizim için çok önemli"

İlk ve Acil Yardım Programı öğrencisi Duygu Sürücügil de tatbik ettikleri vakalarla gerçek hayatta karşılaşma olasılıklarının yüksek olduğunu belirtti.

Tatbikatın yaşanan olaylar karşısında daha soğukkanlı olmalarını sağladığına dikkati çeken Sürücügil, şunları söyledi:

"Böyle bir vakayla karşılaştığımızda bunun heyecanını üzerimizden atmış olacağız. Tatbikatta arkadaşlarımız renkleri karıştırabiliyor. Bazen yeşil durumdaki hastaya sarı renk veriyorlar. Bu tatbikatta kendi arkadaşlarımız bize zorluk çıkarıyor, bizi hata yapmaya zorluyorlar. Gerçek bir vakada hastalar veya hasta yakınları saldırgan olabiliyor. Bu tatbikatın bu kadar gerçekçi olmasının sebebi bu. Bu da çalışanları hataya sevk edebilir. Bu yüzden tatbikat bizim için çok önemli."