Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerince acil durumlarda hareket kabiliyetinin ölçülebilmesi amacıyla gerçekleştirilen triaj tatbikatı gerçeği aratmadı.

İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerince Rektörlük binası önünden  düzenlenen ve hurda otomobillerin kullanıldığı tatbikatta, senaryo gereği bombalı  eylem sonrası yaralanan çok sayıda hastaya durumlarına göre öncelik sırası  verilip müdahale edildi.

Gümüşhane Üniversitesi sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve  Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Ayşe Elkoca, tatbikat sonrası AA  muhabirine yaptığı açıklamada, tatbikatı 2 aylık çalışma sonrası hayata  geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin makyajının 4 saat sürdüğünü dile getiren Elkoca,  "Araçları temin etme noktasında sıkıntılar yaşadık. Bir öğrencimizin sayesinde  araçları bulduk ve çekici ile kampüse getirdik. Tatbikat bittiğinde tekrar gelip  alacaklar. Olayın daha gerçekçi, daha canlı olabilmesi için bunu yaptık." dedi.

Elkoca, tatbikatta 40 hasta ile bunlara müdahale eden yaklaşık 40  sağlık görevlisi olmak üzere 80 öğrencinin yer aldığını ifade ederek, öğrencileri  en iyi şekilde mezun etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

"Tatbikat bizim için çok önemli"

İlk ve Acil Yardım Programı öğrencisi Duygu Sürücügil de tatbik  ettikleri vakalarla gerçek hayatta karşılaşma olasılıklarının yüksek olduğunu  belirtti.

Tatbikatın yaşanan olaylar karşısında daha soğukkanlı olmalarını  sağladığına dikkati çeken Sürücügil, şunları söyledi:

"Böyle bir vakayla karşılaştığımızda bunun heyecanını üzerimizden  atmış olacağız. Tatbikatta arkadaşlarımız renkleri karıştırabiliyor. Bazen yeşil  durumdaki hastaya sarı renk veriyorlar. Bu tatbikatta kendi arkadaşlarımız bize  zorluk çıkarıyor, bizi hata yapmaya zorluyorlar. Gerçek bir vakada hastalar veya  hasta yakınları saldırgan olabiliyor. Bu tatbikatın bu kadar gerçekçi olmasının  sebebi bu. Bu da çalışanları hataya sevk edebilir. Bu yüzden tatbikat bizim için  çok önemli."