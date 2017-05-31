Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre Düzce Merkez’den Kalıcı konutlar istikametine gitmekte olan A.İ.E. idaresindeki 81 A 2832 plakalı polis aracı Kazukoğlu Mahallesi mevkiine geldiği sırada yolun kaygan ve yağışlı olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak refüje girerek savruldu. Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla polis aracından çıkartılan yaralı polis memuru, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yerinden geçmekte olan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, kaza yapan polis memuruna geçmiş olsun diyerek kazanın oluşuyla ilgili bilgiler aldı.

Kaza yapan polis aracının çekilmesi ile yol trafiğe açıldı.