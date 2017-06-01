Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çınarcık ilçesi Koru beldesinde yaşayan Eylül Umutlu (6), dün sabah komşusuna giden annesinin ardından sokağa çıktı. Kızının uzun süre eve gelmemesinden şüphelenen baba Nurettin Umutlu, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.

Eylül'ün, son olarak akşam saatlerinde Atakent Mahallesi'nde bir futbol sahasında görüldüğünün belirtilmesi üzerine jandarma ile afad ekipleri bölgede arama başlattı. İl Jandarma Komutanlığından getirilen eğitimli köpeklerin kullanıldığı arama çalışmalarına vatandaşlar da katıldı.

Atakent Camisi'nden mahalle sakinlerine anons yapılarak, bina çevrelerinin kontrol edilmesi istendi. Küçük çocuk, arama çalışmaları sonucunda Kırlangıç Sitesi yakınlarındaki metruk binada ölü bulundu.

Eylül Umutlu'nun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.