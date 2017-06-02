Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de oturan Yağmur Gümüş (16), tatil için babaannesinin yanına Antalya’ya gitti. 26 Mayıs’ta genç kızın aniden kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan kızın kalbi tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakıma alınan Yağmur’un 6 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkililerinin görüştüğü annesi Damla ile babası Hakan Gümüş, çocuklarının organlarını bağışladı. Ameliyatla Yağmur’un böbrekleri, akciğeri ve karaciğeri alındı. Karaciğer hastanede Hepatit C’ye bağlı olarak siroz tedavisi gören ve hastalığın son evresinde bulunan Gülten Bilgen’e (60) nakledildi. Akciğeri İstanbul’a götürülürken, böbreklerin ise nakil bekleyen 5 çocuktan organın uyum sağlayacağı ikisine nakledileceğini belirtti. Genç kız da dün İzmir’de defnedildi.