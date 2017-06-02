Namazın 8’inci rekatında cemaatin öksürmeye başlamasıyla cami boşaltıldı. İlaçlamadan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri yapılan 21 kişi taburcu edildi. Zehirlenme belirtilerinin ardından camiye Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler ekibi gönderilerek cami ve çevresinde gaz ölçümü yapıldı. Zararlı bir gaza rastlanmadı. Vatandaşlardan Kazım Karabıyık “Önce burun yanması sonra öksürük başladı. Namaz yarıda kesildi, etkilenenler hastaneye götürüldü” dedi.
İlaçlama, cemaati hastanelik etti
02.06.2017 - 08:16 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 08:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Burhaniye’de Yeni Cami’de, teravih namazı sırasında yakındaki otluk alanda yapılan sinek ilaçlamasından etkilenen çoğu kadın 21 kişi zehirlendi.
Etiketler : Balıkesir,Burhaniye Yeni Cami,teravih namazı,zehirlenme,
478513 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/478513.aspx
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