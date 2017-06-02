Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Namazın 8’inci rekatında cemaatin öksürmeye başlamasıyla cami boşaltıldı. İlaçlamadan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri yapılan 21 kişi taburcu edildi. Zehirlenme belirtilerinin ardından camiye Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler ekibi gönderilerek cami ve çevresinde gaz ölçümü yapıldı. Zararlı bir gaza rastlanmadı. Vatandaşlardan Kazım Karabıyık “Önce burun yanması sonra öksürük başladı. Namaz yarıda kesildi, etkilenenler hastaneye götürüldü” dedi.