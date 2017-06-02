Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde halı sahada top oynayan 17 yaşındaki Enes Çulha'nın bacağına saha kenarında örülü olan tel girdi. İtfaiye, Enes Çulha'nın bacağına giren teli kesti. Hastaneye kaldırılan gencin bacağındaki tel çıkarıldı.

Olay, Körfez Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerindeki halı sahada meydana geldi. Arkadaşları ile futbol oynayan Enes Çulha sahada tellerin arkasına kaçan topu almak için yaslandığı sırada tel sol bacağına girdi. Bir süre kendini kurtarmaya çalışan Enes Çulha arkadaşlarından yardım istedi. Enes Çulha'nın bacağına giren teller çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi gencin bacağına giren teli kesti. Enes Çulha 112 Acil ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan operasyonla Enes Çulha'nın bacağına giren tel çıkarıldı.